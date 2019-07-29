علي حصني باق مع الصقور والنادي يكشف موعد عودته للملاعب

2019/07/29 | 18:46

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بغداد:سومر نيوز

وافق لاعب فريق القوة الجوية لكرة القدم علي حصني، على تجديد عقده والبقاء مع الصقور خلال الموسم المقبل 2...

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