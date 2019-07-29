لاستقبال بطولة غرب آسيا.. أمنية كربلاء تعلن استعداداها

2019/07/29 | 18:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أبدى رئيس اللجنة الامنية في مجلس محافظة كربلاء المقدسة، عقيل المسعودي، استعداد المحافظة امنيا لاستقبال بطولة غرب اسيا التي ستنطلق غدا الثلاثاء.

وقال المسعودي

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