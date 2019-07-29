بهجوم مسلح.. مصرع مدني غربي الرمادي

2019/07/29 | 18:47

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أفاد مصدر أمني في قيادة حشد الانبار، اليوم الاثنين، بمقتل مدني بهجوم مسلح غرب مدينة الرمادي.

وقال المصدر إن “مسلحين مجهولين يحملون اسلحة خفيفة

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