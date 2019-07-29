بعد موت طفلة..مجلس الديوانية يصوت على شراء جهاز طبي ويصل بشهرين!

2019/07/29 | 18:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… صوت مجلس محافظة الديوانية، الاثنين، بجلسة طارئة على شراء جهاز الناظور لمستشفى الديوانية العام على أن يصل خلال شهرين ، بعد موت الطفلة رفيف لعدم امتلاك المستشفى للجهاز.وقالت عضو المجلس ضحى الموسوي لـ/المعلومة/ ان “مجلس الديوانية عقد جلسة طارئة اليوم لمناقشة الواقع الصحي بعد وفاة الطفلة رفيف حيدر”.وأضافت ان “نتائج […]

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