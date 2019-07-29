2019/07/29 | 18:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني NNC أكد النائب السابق عن المكون التركماني جاسم محمد جعفر، الاثنين، أن التركمان يعملون على تأجيل إجراء الانتخابات المحلية بمحافظة كركوك، عازيا الأمر الى عدم حل مشكلة تدقيق سجل الناخبين بقانون الانتخابات المعدل الذي صوت عليه مجلس النواب.وقال جعفر في تصريح صحفي، إن “المكون التركماني يضغط على الحكومة باتجاهين الأول تعديل […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص المكون التركماني :عدم تدقيق سجل الناخبين سيجعل من الكرد أغلبية في كركوك المركز الخبري الوطني.

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