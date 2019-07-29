حزب بارزاني يرد على اتهامه بـ “تزويد” واشنطن معلومات عن الحشد الشعبي

2019/07/29 | 18:58

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بغداد اليوم - كردستان

رد الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، اليوم الاثنين، على اتهامه من قبل النائب عن تحالف البناء حنين قدو بـ "تزويد" الولايات المتحدة الأميركية معلومات عن الحشد الشعبي.

وقال مسؤول اعلام الحزب الديمقراطي الكردستاني في نينوى سعيد ممو زيني، في تصريح خاص لـ(بغداد اليوم)، إن "تصريح النائب حنين قدو بخصوص اعطاء معلومات للأمريكان عن تحركات الحشد اكاذيب لا صحة لها، ولا يوجد مثل هكذا موضوع اطلاقا وهو تسويق ودعاية ومحاولة اتهام الحزب الديمقراطي الذي يتمتع بعلاقات طيبة مع قادة الحشد الشعبي وهذه محاولة رخيصة واتهام باطل".

وأضاف ممو زيني، أن "النائب حنين قدو يبحث عن مصالحه فقط فهو سابقا كان يقول ان الشبك هم جزء من الكرد واعترف علنا بذلك قبل سنوات اثناء زيارته لمقر الفرع الرابع عشر للحزب الديمقراطي، ولكن الان ينكر ذلك ويقول نحن قومية مستقلة وهذا يتبع مصالحة ومنافعه"، داعياً إياه الى "التوقف عن سيل التهم الكاذبة للحزب الديمقراطي الذي خدم اهالي سهل نينوى بكل مذاهبهم وقومياتهم".

وكان النائب عن تحالف البناء حنين قدو، قد اتهم في وقت سابق من، اليوم الاثنين، اعضاء بالحزب الديمقراطي الكردستاني بإعطاء معلومات عن الحشد الشعبي الى الولايات المتحدة الاميركية.وقال قدو، إن "هناك سياسيين يعطون معلومات الى الاميركيين عن تحركات الحشد الشعبي، ومن بينهم اثيل واسامة النجيفي وعملاء حزب البارزاني".

وأضاف قدو، أن "هؤلاء يجب محاكمتهم بتهمة التخابر والخيانة العظمى"، مبينا ان "المعلومات التي يتم اعطاؤها للأميركيين هي تستهدف قوات الحشد الشعبي".

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