وزير التعليم يوافق على ملء المقاعد الشاغرة في الدراسات العليا

2019/07/29 | 19:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس وافق وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل، اليوم الاثنين، على ملء المقاعد الشاغرة في قناة القبول العام وقناة النفقة الخاصة حسب اعلى معدل اساس المفاضلة بغض النظر عن اجتياز الامتحان التنافسي .وقال المدير العام لدائرة البحث والتطوير غسان حميد عبد المجيد في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، إن “وزير

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