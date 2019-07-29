2019/07/29 | 19:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC دعا نائب الرئيس الإيراني، إسحق جهانغيري، الصين و”الدول الصديقة” الأخرى لرفع مشتريات النفط من إيران، مع هبوط الواردات الصينية بعد سريان العقوبات الأمريكية.وأشار جهانغيري، خلال لقاء عقده، اليوم الاثنين، مع رئيس الدائرة الدولية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، سونغ تاو، إلى أن الصين هي الشريك الاقتصادي الرئيس والمشتري للنفط […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص إيران تدعو الصين و”الدول الصديقة الأخرى” لشراء مزيداً من نفطها المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران تدعو الصين و”الدول الصديقة الأخرى” لشراء مزيداً من نفطها) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري الوطني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران تدعو الصين و”الدول الصديقة الأخرى” لشراء مزيداً من نفطها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري الوطني).