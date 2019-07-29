فيفيان فتاح.. مراسلة كوردية كسرت الصورة النمطية لهيمنة الرجال على الإعلام الحربي

2019/07/29 | 19:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امتلكت الجرأة للعمل بالإعلام الحربي

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