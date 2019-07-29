ريال مدريد يتعرض لضربة جديدة

2019/07/29 | 19:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ نشرت صفحة ​ريال مدريد الاسباني​ الرسمية على ​مواقع التواصل الاجتماعي​ بياناً رسمياً تؤكد فيه اصابة حارس مرمى ​الميرينغي​ الاول، الدولي البلجيكي ​تيبو كورتوا​ الحائز على جائزة افضل حارس في العالم وذلك خلال التدريبات الاخيرة وسيغيب لفترة عن التدريبات دون كشف المدة.

وذكر البيان الرسمي "أظهرت الفحوص التي أجريت لتيبو كورتوا من قبل الخدمات الطبية لريال مدريد ان اللاعب يعاني من التواء في كاحله الأيسر من الدرجة الثانية، بانتظار تطور حالته".

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