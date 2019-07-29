التعليم تعلن الموافقة على ملء المقاعد الشاغرة في قناتي القبول العام والنفقة الخاصة

2019/07/29 | 19:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/

بغداد

وافق وزير التعليم

العالي والبحث العلمي قصي السهيل، اليوم الاثنين، على ملء المقاعد الشاغرة في قناة

القبول العام وقناة النفقة الخاصة حسب اعلى معدل اساس المفاضلة بغض النظر عن اجتياز

الامتحان التنافسي .

وقال المدير العام

لدائرة البحث والتطوير غسان حميد عبد المجيد في بيان، تلقى “النور نيوز”

نسخة منه، إن” وزير التعليم العالي قصي السهيل وافق على ملء المقاعد الشاغرة في

قناة القبول العام وقناة النفقة الخاصة حسب أعلى معدل اساس المفاضلة بغض النظر عن اجتياز

الامتحان على ان يكون بالنسبة لدراستي الدبلوم العالي والماجستير معدل اساس المفاضلة(٧٠%

من المعدل النسبي +٣٠% درجة الامتحان التنافسي) “.

واضاف” اما

فيما يخص دراسة الدكتوراه فيكون معدل اساس المفاضلة (٧٠% من معدل المتقدم +٣٠ % درجة

الامتحان التنافسي)”.

وتابع ان”

ملء المقاعد الشاغرة لفئات الامتيازات ( تعويض المتضررين المشمولين باحكام قانون رقم

٥٧ لسنة ٢٠١٥ وذوي الشهداء قبل ٢٠٠٣ وذوي شهداء الحشد الشعبي المشمولين باحكام قانون

مؤسسة الشهداء رقم ٢ لسنة ٢٠١٦ والسجناء السياسيين وذوي الاحتياجات الخاصة فسيكون حسب

اعلى معدل اساس المفاضلة.

واوضح المدير العام،

انه” في حال تم اشغال مقعد من قبل المشمولين بقانوني مؤسسة الشهداء فستم منح مقعد

اخر من نفس الفئة التي تم اشغال مقعدها في حال وجود متقدمين على نفس الفئة وحسب اعلى

معدل اساس المفاضلة، مبينا إمكانية تدوير المتقدمين غير المرشحين للقبول من قناة القبول

العام الى مقاعد النفقة الخاصة الشاغرة إن وجدت وحسب الاستحقاق والرغبة وتكون الأولوية

للمتقدمين الناجحين.

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