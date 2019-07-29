2019/07/29 | 19:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/

بغداد

وجهت وزارة الصحة والبيئة، الإثنين، انذاراً الى معامل “كور الطابوق” الواقعة بين محافظتي النجف

وكربلاء؛ لمخالفتها الشروط والمحدادات البيئة اللازمة.

وقالت الوزارة

في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه, ان “فرقها الفنية التابعة لمديرية بيئة

النجف اجرت كشفا بيئيا رقابيا على عدد من الكور البدائية الموجودة بين محافظتي النجف

وكربلاء في تخوم ناحية الحرية وأنذرت المخالف منها”.

ونقل البيان عن

مدير بيئة النجف عادل محمد الجبوري قوله “انه تم رصد وجود عدد محدود من تلك الكور ووجود

مركبات الحمل الكبيرة المخصصة لنقل الطابوق”، مشيرا الى انه تم “مخاطبة مديرية ناحية

الحيدرية للقضاء على هذه الظاهرة السلبية ومفاتحة مديرية بيئة كربلاء المقدسة لمتابعة

وجود كور الطابوق في ناحية الخيرات التابعة لمحافظة كربلاء والتي يمتد تأثيرها السلبي

الى ناحية الحيدرية”.

وأوضح ان “أحكام

المادة (15) من قانون حماية وتحسين البيئة تنص على “يمنع انبعاث الادخنة أو الغازات

أو الابخرة أو الدقائق الناجمة عن عمليات إنتاجية أو حرق وقود في الهواء إلى بعد إجراء

المعالجات اللازمة بما يضمن مطابقتها للتشريعات البيئية الوطنية”.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

5

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة والبيئة توجه إنذاراً إلى معامل طابوق) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة والبيئة توجه إنذاراً إلى معامل طابوق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).