مجلس كربلاء يستجوب مدير التربية

2019/07/29 | 19:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مصادر من داخل مجلس المحافظة ان جلسة يوم غد الثلاثاء ستشهد استجواب مدير تربية المحافظة وبحسب جدول اعمال الجلسة فأن جلسة المجلس ستشهد في احد فقراتها استجواب مدير تربية كربلاء من قبل المجلس

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