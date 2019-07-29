2019/07/29 | 19:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني NNC أوضح مجلس ألانبار، الاثنين، أن نسبة المشاريع المتلكئة في عموم مدن المحافظة بلغت 25% .وقال عضو المجلس فرحان محمد الدليمي في تصريح صحفي، إن “نسبة المشاريع المتلكئة في عموم مدن الانبار، بلغت 25% بسبب قلة التخصيصات المالية المقدمة من الحكومة المركزية فضلا عن ضعف القدرة المالية لبعض الشركات”.وأضاف، أن […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجلس الانبار يكشف نسبة المشاريع المتلكئة ويوضح الاسباب! المركز الخبري الوطني.

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