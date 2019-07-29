عبد المهدي يحضر الاحتفال باليوم العالمي للسكان الذي نظمته وزارة التخطيط

2019/07/29 | 19:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حضر رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الاحتفال باليوم العالمي للسكان الذي نظمته وزارة التخطيط./انتهى

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