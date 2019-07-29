مجلس الأنبار: 25% نسبة المشاريع المتلكئة في المحافظة

2019/07/29 | 19:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ الأنبار… أعلن مجلس الأنبار، اليوم الاثنين، أن نسبة المشاريع المتلكئة في عموم مدن المحافظة بلغت 25%.وذكر عضو المجلس فرحان محمد الدليمي في حديث صحفي، تابعته وكالة / بدر نيوز/، إن “نسبة المشاريع المتلكئة في عموم مدن الأنبار، بلغت 25% بسبب قلة التخصيصات المالية المقدمة من الحكومة المركزية إضافة ً الى ضعف القدرة […]

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