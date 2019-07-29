English | كوردى

مجلس الأنبار: 25% نسبة المشاريع المتلكئة في المحافظة


مجلس الأنبار: 25% نسبة المشاريع المتلكئة في المحافظة
2019/07/29 | 19:12
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بدر نيوز/ الأنبار… أعلن مجلس الأنبار، اليوم الاثنين، أن نسبة المشاريع المتلكئة في عموم مدن المحافظة بلغت 25%.

وذكر عضو المجلس فرحان محمد الدليمي في حديث صحفي، تابعته وكالة / بدر نيوز/، إن “نسبة المشاريع المتلكئة في عموم مدن الأنبار، بلغت 25% بسبب قلة التخصيصات المالية المقدمة من الحكومة المركزية إضافة ً الى ضعف القدرة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الأنبار: 25% نسبة المشاريع المتلكئة في المحافظة) نشر أولاً على موقع (وكالة بدر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الأنبار: 25% نسبة المشاريع المتلكئة في المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة بدر).

كامل التفاصيل في: وكالة بدر ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا