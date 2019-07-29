2019/07/29 | 19:12
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بدر نيوز/ الأنبار… أعلن مجلس الأنبار، اليوم الاثنين، أن نسبة المشاريع المتلكئة في عموم مدن المحافظة بلغت 25%.
وذكر عضو المجلس فرحان محمد الدليمي في حديث صحفي، تابعته وكالة / بدر نيوز/، إن “نسبة المشاريع المتلكئة في عموم مدن الأنبار، بلغت 25% بسبب قلة التخصيصات المالية المقدمة من الحكومة المركزية إضافة ً الى ضعف القدرة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الأنبار: 25% نسبة المشاريع المتلكئة في المحافظة) نشر أولاً على موقع (وكالة بدر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وذكر عضو المجلس فرحان محمد الدليمي في حديث صحفي، تابعته وكالة / بدر نيوز/، إن “نسبة المشاريع المتلكئة في عموم مدن الأنبار، بلغت 25% بسبب قلة التخصيصات المالية المقدمة من الحكومة المركزية إضافة ً الى ضعف القدرة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الأنبار: 25% نسبة المشاريع المتلكئة في المحافظة) نشر أولاً على موقع (وكالة بدر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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