2019/07/29 | 19:16

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العميد سريع : جريمة النظام السعودي في صعدة تثبت فشله عسكريا وانسانيا

أكد متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن جريمة النظام السعودي

في آل ثابت بمحافظة صعدة اليوم تثبت فشله في الميدان العسكري

والانساني.وأشار العميد يحيى سريع في منشور له على فيسبوك ان جريمة آل ثابت في

مديرية قطابر محافظة صعدة التى ارتكبها النظام السعودي بحق المدنيين

في سوق شعبي تثبت فشل النظام السعودي في الميدان العسكري

والإنساني. وأضاف بان النظام السعودي عمد الى ارتكاب مجزرة بحق المدنيين في سوق

شعبي بعد الاستهداف الدقيق والناجح لصاروخ بدر F والذي أصاب هدفه بفضل

الله تعالى مستهدفا بشكل مباشر تجمعا عسكريا لجنود سعوديين ومجاميع من

المرتزقة .وأكد العميد سريع أنه وأمام هذه الأعمال الإجرامية بحق ابناء شعبنا

اليمني لن تقف القوات المسلحة مكتوفة الأيدي وإنما سيزيدنا ذلك قوة

وعزيمة للرد على عدوانه الظالم وحصاره الغاشم بحول الله تعالى وبما

يتناسب زمانا ومكانا .

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