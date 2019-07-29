2019/07/29 | 19:16

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الكشف عن مخطط أميركي لزعزعة أمن ديالى ..



هذا مايريدونه

الاثنين

29

تموز

2019 :

06:58 pm

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أكد النائب عن ديالى همام التميمي أن توجه واشنطن بإنشاء قنصلية في

المحافظة لن يتحقق كونه أمر مرفوض من جميع القوى السياسية الممثلة

لديالى داخل مجلس النواب والجماهير الشعبية. التميمي أوضح أن واشنطن تخطط لفرض وجودها السياسي والعسكري في ديالى

وإنشاء قنصلية لها من خلال تقديم الدعم لشخصيات إرهابية تعمل على

زعزعة امن المحافظة، وأضاف أن تلك الشخصيات تعمل في الوقت الحالي

لصالح السفارة الأميركية لتنفيذ الأعمال الاقتصادية والتجارية في

المحافظة .

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