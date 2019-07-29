2019/07/29 | 19:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( رئيس الوزراء يدعو الى الاسراع في مشروع التعداد السكاني) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( رئيس الوزراء يدعو الى الاسراع في مشروع التعداد السكاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).