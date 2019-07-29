2019/07/29 | 19:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أطلقت القوة الصاروخية للجيش اليمني واللجان الشعبية، اليوم الاثنين، صاروخا باليستيا من طراز بدر إف على تجمعات الجيش السعودي غرب عسير.

وأوضح متحدث القوات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استهداف تجمعات الجيش السعودي بصاروخ باليستي غرب عسير) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استهداف تجمعات الجيش السعودي بصاروخ باليستي غرب عسير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).