2019/07/29 | 19:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، اليوم الاثنين، ان الحكومة ستدخل العد الالكتروني في التعداد السكاني المقرر ان يجري العام المقبل، فيما دعا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الوزراء يؤكد أدخال العد الالكتروني في التعداد السكاني) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الوزراء يؤكد أدخال العد الالكتروني في التعداد السكاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).