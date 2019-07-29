2019/07/29 | 19:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_السعدنى كلما كانت الأفكار كبرى ونبيلة يصعب على الخصوم اغتيالها، فيعمدون إلى تجسيد الفكرة فى شخص يتم تشويهه والنيل منه، بعدها تصبح مهمة إغتيال الفكرة أسهل.بمثل هذا تحدثت عن ثورة يوليو وجمال عبد الناصر فى مقالات سابقة، وتحدث قبلى المفكر الجزائرى الكبير مالك بن نبى، فى كتبه:"الصراع الفكرى فى البلاد المستعمرة"، "القضايا الكبرى"، و"شروط النهضة".كانت ثورة يوليو فكرة فارقة دوت أصداؤها منتصف القرن العشرين، ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#محمد السعدنى - ثورة يوليو: فكرة استعصت على الاغتيال) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#محمد السعدنى - ثورة يوليو: فكرة استعصت على الاغتيال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).