سامي الذيب - شهادة مختون (3)

2019/07/29 | 19:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سامي_الذيب هذه هي الشهادة الثالثة التي وصلتني من مختون-----------------------------في يوم ختاني لم تكن لدي اية فكرة عما سيحدث لي، حيث انه لم يطلعني احد بشكل مباشر عما سيحدث ذلك اليوم.وحتى ابان التحضير له، اي قبل ايام ..كانو يخبرونني اننا نستعد لحفلة صغيرة .ففي صبيحة يوم ختاني ايقظتني امي وعلى وجهها ابتسامة غير اعتيادية، وقالت لي اليوم ستكون انت البطل يا صلاح، اننا نستعد لحفلك.في تلك اللحظة احس......

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