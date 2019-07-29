صحيفة كندية: المجتمع الدولي ساهم بتدمير البيئة في العراق

2019/07/29 | 19:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / ترجمة … أكد تقرير لصحيفة ذي ستار الكندية أن العراق قد يواجه مشاكل كبيرة بسبب عدم تنظيف الارض والعناية بالبيئة ، فبعد مرور عامين على تحرير الموصل وهزيمة داعش مازالت مناطق فيها مليئة بالركام.وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة / المعلومة /، أن ” البيئة في العراق جزء حيوي في إحياء العراق مجددا […]

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