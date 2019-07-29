2019/07/29 | 19:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني NNC اكد رئيس اللجنة الامنية في مجلس محافظة كربلاء المقدسة، عقيل المسعودي، استعداد المحافظة امنيا لاستقبال بطولة غرب اسيا التي ستنطلق غدا الثلاثاء.وقال المسعودي في تصريح صحفي، إن “محافظة كربلاء مستعدة وجاهزة من حيث الاجهزة الامنية والجهد الاستخباري لاستقبال الحدث الرياضي الاكبر الذي تحتضنه المحافظة لاول مرة في تاريخها”.وأشار المسعودي […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص حكومة كربلاء : اكملنا الاستعدادات الامنية وجاهزون لاستقبال “الحدث الرياضي الاول” في تاريخ المحافظة المركز الخبري الوطني.

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