عبد المهدي: الحكومة ستعتمد العد الألكتروني في التعداد العام للسكان

2019/07/29 | 19:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/

بغداد

كشف رئيس مجلس

الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الاثنين، أن الحكومة ستعتمد العد الألكتروني في التعداد

العام للسكان.

وقال عبد المهدي

في كلمته باحتفالية اليوم العالمي للسكان الذي تقيمه وزارة التخطيط: “نستهدف الحقيقة

والواقعية من اخلال اجراء التعداد السكاني العام المقبل”.

وثمّن رئيس مجلس

الوزراء “الدعم الدولي للعراق في جوانب مهمة كالتعداد السكاني”، معلنا

“دعم صندوق النقد الدولي للتعداد العام للسكان”.

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