2019/07/29 | 19:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وقالت الأمانة، إن "بلدية الرشيد قامت بحملة صادرت خلالها عدداً من الستوتات المتجاوزة والتي يقوم أصحابها بالتجاوز على الأرصفة والشوارع العامة واستخدامها كمحلات متنقلة لبيع الفواكه والخضار والأسماك وغيرها لا سيما على الطريق السريع بغداد بابل ضمن منطقة السيدية".

وأضافت الأمانة في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، أن "أصحاب العربات تعهدوا خطياً بعدم معاودة التجاوز مرة أخرى".

انتهى .



ا .



ع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (امانة بغداد تصادر عددا من "الستوتات المتجاوزة" على شوارع العاصمة ) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (امانة بغداد تصادر عددا من "الستوتات المتجاوزة" على شوارع العاصمة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).