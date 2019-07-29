العراق يتسلم قطعا اثريّة بعد ان تم تهريبها خارج البلاد

2019/07/29 | 19:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال المكتب الاعلامي، ان الوزيرين وقعا على محضر الاستلام والتسلیم في مراسم جرت بمقرّ وزارة الخارجیَّة حضره عدد من وسائل الإعلام، مبینا ان تلك القطع الاثرية كانت قد حصلت علیھا وزارة الخارجیّة من دول ع ّدة عبر التنسیق بین سفارات العراق مع دول العالم التي تتواجد فیھا ھذه الآثار.

ووفقا للبیان، فقد أكّد الحكیم أن ُ الوزارة ماضیة ببذل أقصى الجھود لإرجاع جمیع الآثار المھربة إلى الخارج، مبدياً استعداد الوزارة لتقديم التسھیلات كافة، والدعم الكامل لوزارة الثقافة، ولجانھا المعنیّة في البحث عن الآثار في الخارج، واسترجاعھا إلى أرض الوطن.

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