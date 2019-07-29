كربلاء تنتج 5500 طن من اعلاف الدواجن في شهر واحد فقط

2019/07/29 | 19:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ كربلاء..أعلنت مديرية زراعة كربلاء المقدسة، الاثنين، إنتاج (5500) طن من أعلاف الدواجن في شهر واحد فقط من خلال ثلاثة معامل عاملة في المحافظة.وقال مدير اعلام الزراعة باهر غالي لـ /المعلومة/ إن “ثلاثة معامل للأعلاف في كربلاء أنتجت خلال الفترة من منتصف شهر حزيران الى منتصف تموز الجاري (5500) طن من الأعلاف”.واضاف […]

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