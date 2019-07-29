عدنان درجال يبدي انطباعه عن قرار محكمة “كاس”

2019/07/29 | 19:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبدى النجم الدولي السابق، عدنان درجال، انطباعه عن قرار محكمة النزاعات الرياضية الدولية “كاس”.

وقال درجال إن “محكمة كاس ارسلت كتاباً رسمياً تبلغنا فيه عن موعد صدور قرارها النهائي بقضيتنا ضد اتحاد الكرة”.

وأوضح أن “مستقبل قضية المعترضين قد يحسم في بغداد وليس في لوزان وسنتقبل قرارات محكمة كاس مهما كانت”، مبيناً بالقول، “انا متفائل جداً واعد الجماهير بكسب القضية”.

يذكر ان درجال تقدم بشكوى ضد اتحاد الكرة بعد اقصائه من انتخابات الاتحاد.

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