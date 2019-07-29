الحشد الشعبي يعلن تعزيز السدة الترابية بين العراق وإيران

2019/07/29 | 19:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبارأعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، عن الاستمرار بتعزيز السدة الترابية بين العراق وايرن.

وقال المعاون التنفيذي لنائب رئيس هيئة الحشد الشعبي نعمة الكوفي، في بيان اطلعت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه، بعد طلب وزارة النفط بحماية الصناعة الوطنية، شرع الجهد الهندسي للحشد بتحصين السدة الترابية بين العراق وايران"، لافتاً الى ان "العمل مستمر منذ شهرين لتعزيز تحصين وصيانة السدة الترابية بين العراق وايران من اجل حماية حقل الفيحاء النفطي".

وأكد، ان "وزارة النفط تقدمت بطلب لهيئة الحشد على إثر موسم الامطار والفيضانات العام الماضي من اجل صيانة السدة المذكورة"، منوهاً الى ان "الحشد الشعبي سباق في التخطيط والتهيئة للأحداث المتوقعة والآنية وفي مختلف الجوانب".

وبين الكوفي انه "من المتوقع أنه سيكون الموسم المقبل كما العام الماضي موسما رطبا كثير الامطار لذلك تأتي الجهود الهندسية لحماية انتاجنا النفطي وصناعتنا النفطية وخطوط الطاقة".انتهى/س

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