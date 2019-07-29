رئيس البرلمان الكويتي للحلبوسي: حريصون على تطور العراق واستقراره

2019/07/29 | 19:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شدد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الاثنين، على وجوب العمل على وضع آلية واضحة لتفعيل مؤتمر الكويت الدولي للمانحين، فيما أكد رئيس البرلمان الكويتي مرزوق الغانم حرص أمير الكويت صباح الأحمد الصباح على تطور العراق واستقراره.

وقال مكتب الحلبوسي في بيان حصلت “الاتجاه برس” على نسخة منه، إن “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أجرى والوفد المرافق له، اليوم الاثنين، مباحثات رسمية مع رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، بحضور ممثل رئيس صندوق التنمية الكويتي مدير إدارة العمليات مروان الغانم”.

وأضاف البيان، أن “المباحثات تناولت سبل تعزيز التعاون المشترك بين الكويت والعراق في المجالات كافة، ولا سيما البرلمانية والاقتصادية، وما يتعلق بنتائج مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق، فضلا عن مناقشة إقامة منطقة تجارية حرة بين البلدين تسهل انتقال البضائع ورجال الأعمال بينهما”.

ونقل البيان عن الحلبوسي قوله إن “العراق يشهد انسجاماً كبيراً بين الرئاسات الثلاث وتنسيقاً عالياً، وهناك حرصاً على تمتين العلاقات مع الجوار العربي ومنها الكويت، ونعمل بشكل جاد على حل جميع المشاكل العالقة بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين الجارين ويحفظ سيادة البلدين”.

وأعرب الحلبوسي عن “تقديره لمساهمة الكويت في المحافل الدولية ومواقفها إزاء القضايا العربية والإسلامية ودعمها للعراق”، مؤكداً أن “مؤتمر الكويت الدولي للمانحين خطوة مهمة، ويجب العمل على وضع آلية واضحة لتفعيله بكيفية تحويل هذه الأموال إلى مشاريع والبدء بتنفيذها”.

من جهته، أشار الغانم إلى أن “الزيارات المتبادلة الأخيرة بين البلدين أسهمت في تعزيز العلاقات بشكل كبير وبما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين، وأن هناك تنسيقاً عالياً بين البرلمانيين في جميع المحافل الإقليمية والدولية، مما انعكس بشكل إيجابي على مواقف البلدين، محققين نجاحات كثيرة وفي أكثر من محفل”.

وأكد الغانم حرص أمير الكويت على “تطور العراق واستقراره الذي يمثل استقرار المنطقة والكويت”، مضيفا أنه استكمالا لمؤتمر إعادة إعمار العراق وجه أمير الكويت “السلطتين التنفيذية والتشريعية في دولة الكويت إلى الإسراع بتحويل الأموال التي خصصت في المؤتمر الدولي للمانحين إلى مشاريع ملموسة على أرض الواقع”.

يذكر أن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وصل، أمس الأول السبت، إلى الكويت في زيارة رسمية على رأس وفد يضم مسؤولين ونواب و10 محافظين.

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