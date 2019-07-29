العكيلي: رفع الحصانة عن النائب يتطلب تصويت ثلثي أعضاء البرلمان

2019/07/29 | 19:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد عضو لجنة النزاهة البرلمانية صباح الطلوبي العكيلي، الاثنين، أنه لا يعلم عدد النواب الذين طالب القضاء برفع الحصانة عنهم، وفيما أوضح أن رفع الحصانة عن النائب بحاجة إلى تصويت ثلثي أعضاء البرلمان.

وقال العكيلي في تصريح تابعته “الاتجاه برس”، إن “العدد الحقيقي لأعداد النواب الذين طالب القضاء برفع الحصانة عنهم غير معلوم لدينا”، موضحاً أن “السند القانوني لرفع الحصانة لم يحدد بآلية معينة، وما موجود عن هذا الأمر فقرتان إحداهما بالدستور والأخرى بالنظام الداخلي في مادته 20 تحدثت عن الموضوع بشكل بسيط جداً”.

وأضاف العكيلي، أن “رفع الحصانة عن النائب بحاجة إلى تصويت ثلثي الأعضاء، وينبغي أولاً أن نعلم هل أن الدعوى المرفوعة مكتملة الأركان وهل هناك قرار صادر من القضاء بهذا الشأن وهل هي متعلقة بفساد مالي وإداري وجنائي أم أنها دعاوى بسيطة مدنية وما على شاكلتها”، لافتاً إلى أن “موقفنا واضح وهو دعم جميع الخطوات القانونية التي فيها أدلة واثباتات لمحاربة الفساد”.

وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان طالب، الاثنين (22 تموز 2019)، مجلس النواب برفع الحصانة عن أعضائه “المتهمين بقضايا فساد” أثناء توليهم مهام تنفيذية، مشدداً على التعاون بين جميع الأجهزة في مجال قضايا النزاهة.

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