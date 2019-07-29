الفتح: العراق ليس ولاية أمريكية و قانون زعزعة الاستقرار تدخل سافر

2019/07/29 | 19:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… اعتبر تحالف الفتح، الاثنين، أعداد قانون من قبل الكونغرس الأمريكي يتعلق بعدم زعزعة استقرار العراق بأنه تدخل سافر في الشأن الأمني العراقي، فيما بين أن الحكومة العراقية ليست تحت الوصاية الأمريكية وقادرة على حماية أمنها.وقال عضو التحالف همام علي في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “قانون عدم زعزعة الاستقرار الذي أعده […]

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