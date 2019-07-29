مستشار ترامب لـ”الحل العراق”: شخصيات عراقية ستوضع على لائحة الإرهاب قريباً

2019/07/29 | 19:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص – الحل العراق كشف #غابريال_صوما عضو #المجلس_الاستشاري للرئيس الأميركي #دونالد_ترامب، اليوم الثلاثاء، عن وجود نية أمريكية لوضع بعض الشخصيات العراقية على #لائحة_الإرهاب، وليس فرض #عقوبات_اقتصادية عليها.صوما، قال لـ”الحل […]

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