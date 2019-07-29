القوات السورية تنتزع قريتين بشمال غرب البلاد

2019/07/29 | 19:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، إن قوات الحكومة السورية استعادت السيطرة على قريتين في شمال غرب البلاد.

وجاء ذلك بعد قصف جوي ومدفعي كثيف اضطر مقاتلو المعارضة على اثره علىى الانسحاب.

وكان مقاتلو المعارضة قد سيطروا على قريتي الجبين وتل ملح بشمال محافظة حماة في مطلع يونيو حزيران خلال هجوم مضاد على القوات الحكومية التي تشن هجوما في المنطقة منذ أواخر أبريل نيسان بدعم من روسيا.

وأكد قائد لمقاتلي المعارضة بالمنطقة انسحاب المسلحين من الجبين بعد قصف عنيف وفق ما افادت وكالة رويترز.

وقالت صحيفة الوطن الموالية لدمشق إن الجيش السوري تقدم في المنطقة مع استهداف طائرات حربية سورية وروسية مواقع المسلحين وبعد إطلاق نيران تمهيدية لعدة أيام.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الأسبوع الماضي إنه تأكد مقتل ما يربو على 400 مدني خلال تصاعد العنف في شمال غرب سوريا على مدى الشهور الثلاثة الماضية ونزوح أكثر من 440 ألفا.

وأضاف أن القصف والضربات الجوية اشتمل على استخدام "أسلحة غير دقيقة التوجيه كالبراميل المتفجرة".

وخلال الصراع المستمر منذ ثماني سنوات، جرى توثيق استخدام الجيش السوري على نطاق واسع لمثل هذه الأسلحة التي ترميها طائرات هليكوبتر.

والمنطقة المستهدفة جزء من آخر موطئ قدم كبير لمعارضي الرئيس السوري بشار الأسد الذي تعهد باستعادة "كل شبر" من أراضي سوريا.



لكن القوات الحكومية أخفقت في تحقيق مكاسب كبيرة خلال هجومها الأخير.

وتهيمن على منطقة إدلب في شمال غرب سوريا هيئة تحرير الشام التي كانت تعرف في السابق باسم جبهة النصرة.

ويصنف مجلس الأمن الدولي الجماعة بأنها إرهابية.



ولبعض الجماعات المدعومة من تركيا وجود في المنطقة أيضا.

وقالت الحكومة السورية إن عملياتها رد على انتهاكات المتشددين لاتفاقات وقف إطلاق النار.





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