2019/07/29 | 19:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC لم يستبعد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، حليف دونالد ترامب المخلص، الإثنين ان يترشح يوما بدوره للرئاسة.وقال ردا على سؤال عن طموحاته الرئاسية في مداخلة في النادي الاقتصادي بواشنطن “لم استطع أبدا توقع وظيفتي المقبلة وأعتقد أن الأمر ينطبق على هذا الموضوع أيضا”.وأضاف “لكن اذا كنت أعتقد أنني […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص تعرف على رأي بومبيو في الترشح للرئاسة الامريكية ؟ المركز الخبري الوطني.

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