التعليم توافق على ملء المقاعد الشاغرة في الدراسات العليا

2019/07/29 | 19:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

وافق وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل، اليوم الاثنين، على ملء المقاعد الشاغرة في قناة القبول العام وقناة النفقة الخاصة حسب اعلى

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