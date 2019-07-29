2019/07/29 | 19:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

وافق لاعب فريق القوة الجوية لكرة القدم علي حصني، على تجديد عقده والبقاء مع الصقور خلال الموسم المقبل.

وتعرض اللاعب علي حصني إلى الأصابة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مع الصقور.. علي حصني يوافق على تجديد عقده) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مع الصقور.. علي حصني يوافق على تجديد عقده) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).