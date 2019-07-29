عرب كركوك: الجبوري يبقى محافظا لحين إجراء الانتخابات ومرشح الكرد لن يمرر

2019/07/29 | 19:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… أكد المكون العربي في مجلس كركوك، الاثنين، بقاء المحافظ الحالي راكان الجبوري في منصب المحافظ لحين موعد الانتخابات المقبلة، مبينا عدم قدرة الكرد على تمرير مرشحهم لمنصب المحافظ.وقال عضو المجلس عن المكون العربي محمد خضر لـ/المعلومة/ انه “بعد رفض التركمان والعرب في المجلس عقد جلسة كركوك في اربيل قدم الكرد مقترح […]

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