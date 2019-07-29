ملك الاردن يزور تونس ويقدم العزاء بوفاة الرئيس الباجي قايد السبسي

2019/07/29 | 20:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني، خلال زيارته إلى العاصمة تونس اليوم، واجب العزاء بوفاة الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي، رحمه الله، الذي توفاه الله يوم الخميس الماضي.وأعرب الملك عبدالله الثاني خلال تقديمه العزاء لرئيس الجمهورية التونسية المؤقت محمد الناصر، وأسرة الرئيس السبسي في قصر قرطاج، عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة برحيل الرئيس […]

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