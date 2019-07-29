ترامب يوقع مرسوما لتعويض عائلات ضحايا هجوم 11 سبتمبر

2019/07/29 | 20:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - متابعة

وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الاثنين، مرسوما لتعويض عائلات ضحايا هجوم 11 سبتمبر.

وأقر مجلس الشيوخ الأمريكي، الأربعاء الماضي، بغالبية ساحقة مشروع قانون يمدد تمويل دفع تعويضات للمسعفين والجرحى الذين أصيبوا خلال هجمات 11 سبتمبر، حتى عام 2092، أي بما يسمح بتعويض الأشخاص الذين ساعدوا في عمليات الإنقاذ وإزالة الأنقاض وسط ظروف محفوفة بالمخاطر بشكل دائم.

وينص القانون على تأمين تمويل بمليارات الدولارات لصندوق التعويضات، بما في ذلك نحو 10 مليارات مخصصة للعقد المقبل، تم إقراره بموافقة 97 عضوا بالمجلس مقابل معارضة اثنين.

وينهى تأمين تمويل دائم لصندوق تعويضات ضحايا هجمات 11 سبتمبر معاناة المتضررين الذين لجأوا إلى الكونغرس لالتماس تمديد التمويل.

المصدر: RT

بغداد اليوم _ متابعة

أعلنت السلطات البرازيلية، اليوم الاثنين، مقتل 52 شخصا بمواجهات بين افراد عصابات متنافسة داخل سجن شمالي البرزايل.

وقالت السلطات، إن "الأحداث وقعت في التاميرا بولاية بارا شمالي البلاد"، لافتة إلى أن "16 من القت

بغداد اليوم _ متابعة

اتهمت هيأة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، اليوم الاثنين، القوات الأميركية المتواجدة في سوريا بـ"نهب" منشآت وحقول نفط في البلاد.

ونقلت وسائل إعلام عن رئيس إدارة العمليات العامة التابعة لهيئة الأركان العامة

بغداد اليوم - متابعة

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الاثنين، أن مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية، دان كوتس، سيغادر منصبه الشهر المقبل.

وكتب ترامب في تغريدة على حسابه في "تويتر": "يسرني أن أعلن أن عضو الكونغرس المحترم

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