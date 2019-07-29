2019/07/29 | 20:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الجزائري يحدد الخميس المقبل موعدا لبدء الفرز الالكتروني لتعيينات التربية) نشر أولاً على موقع (قناة الايام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: t_J2v1Yh5fY
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الجزائري يحدد الخميس المقبل موعدا لبدء الفرز الالكتروني لتعيينات التربية) نشر أولاً على موقع (قناة الايام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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