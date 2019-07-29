وزير التجارة اللبنانية: حريصون على تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية مع العراق

2019/07/29 | 20:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستكمل وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية حسن مراد مساعيه لتحسين التجارة اللبنانية، وفي هذا الاطار التقى اليوم رئيس الجمهورية العراقية الدكتور برهم ص...

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