وزير الزراعة يؤكد : محصول الحنطة تجاوز الكميات المطلوبة بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي

2019/07/29 | 20:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لأول مرة منذ عقود..بغداد _ الصباح الجديد : أعلن وزير الزراعة الدكتور صالح الحسني عن تحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول الحنطة ووصول الإنتاج لهذا الموسم إلى ( 4 ) ملايين و750 الف طن ، نتيجة تضافر الجهد الحكومي وتوفير كامل المستلزمات الضرورية والدعم المتواصل للفلاحين والمزارعين من قبل الوزارة ، حيث يعد هذا الإنجاز ...

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