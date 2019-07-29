2019/07/29 | 20:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السكك تعقد مؤتمرها التأسيسي الاول بمناسبة عيدها السابع بعد المئة بغداد _ الصباح الجديد : أقامت وزارة النقل حملة كبرى للقضاء على التجزئة وذلك للحفاظ على إنسيابية النقل وضمان عدم تجزئة الخطوط في عموم المحافظات .واوضحت الشركة العامة لأدارة النقل الخاص احدى تشكيلات وزارة النقل لقد تم تنظيم حملة لمنع النقل الجائر ومتابعة مركبات ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النقل تنظم حملة كبرى للحفاظ على انسيابية النقل في عموم البلاد) نشر أولاً على موقع (الصباح الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النقل تنظم حملة كبرى للحفاظ على انسيابية النقل في عموم البلاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح الجديد).