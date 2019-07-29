رئيس الجمهورية برهم صالح يبعث برقية تعزية الى الملك سلمان بن عبد العزيز

2019/07/29 | 20:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بعث رئيس الجمهورية برهم صالح، برقية تعزية ومواساة الى ملك المملكة العربية السعودية سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وأعرب رئيس الجمهورية عن خالص التعازي وصادق المواساة للشعب السعودي الشقيق بوفاة الأمير بندر بن عبد العزيز آل سعود، داعياً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.

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