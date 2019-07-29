رئيس مجلس النواب يبحث مع وزير الخارجية الكويتي تطور العلاقات البرلمانية بين البلدين

2019/07/29 | 20:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأثنين، مع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح تطور العلاقات البرلمانية بين البلدين

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