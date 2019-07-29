سجلت 49 درجة.. ذي قار تُزيح البصرة من صدارة

2019/07/29 | 20:20

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سومر نيوز: بغداد..



توقعت هيئة الأنواء الجوية، الاثنين، أن يكون طقس البلاد مشمساً حاراً في مدن الوسط والجنوب، في حي...

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