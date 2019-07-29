عبدالمهدي: الحروب دمرت الكثير من منجزات الشعب العراقي

2019/07/29 | 20:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

حضر رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبدالمهدي ،اليوم الاثنين، الاحتفال باليوم العالمي للسكان الذي اقامته وزارة التخطيط بمناسبة مرور ٥٠ عاما على تأسيس

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